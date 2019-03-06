Son Dakika Haberleri: Almanya, Suudi Arabistan'a Silah İhracatını Durdurma Kararını Uzattı

Almanya, Suudi Arabistan'a Silah İhracatını Durdurma Kararını Uzattı

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını Mart ayının sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Almanya, Suudi Arabistan'a Silah İhracatını Durdurma Kararını Uzattı, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını Mart ayının sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile silah ticaretine yönelik açıklama yaptı. Alman Bakan, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı durdurma kararının Mart ayının sonuna kadar uzatıldığını ve durumu değerlendirmeye devam ettiklerini duyurdu. Maas, ihracatı durdurma kararını Mart ayının sonuna kadar uzatılmasının Suudi Arabistan'ın Yemen'deki varlığına binaen alındığını belirterek, "Yemen'deki savaşın bir an evvel bitmesi gerekiyor" dedi.

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararı almıştı. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Almanya, Suudi Arabistan, Güncel
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