Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 9 ay uzattı - Son Dakika
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Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 9 ay uzattı

6 saat önce

Almanya'nın, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 9 ay daha uzattığı bildirildi.

Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 9 ay uzattı, System.String[]

Almanya'nın, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 9 ay daha uzattığı bildirildi.


Alman Haber Ajansının (DPA) bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberde, Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracatını durdurma kararını 31 Aralık 2020 tarihine kadar 9 ay daha uzattığı ifade edildi.

"Prensip olarak 31 Aralık 2020'ye kadar Suudi Arabistan için yapılacak yeni başvurulara onay verilmeyecek." ifadesini kullanan sözcü, ayrıca bu tarihe kadar, halihazırda onaylanmış silah ihracat başvurularıyla ilgili teslimatların durdurulacağını kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle kasım 2018'de Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 30 Eylül 2019 tarihinde 31 Mart 2020'ye kadar uzatmıştı.

Öte yandan iktidarda bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde " Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz." maddesi yer alıyor.

Suudi Arabistan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:52 Kaynak: AA

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