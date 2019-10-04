Son Dakika Haberleri: Almanya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını onayladı
Son Dakika Güncel Haber

Almanya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını onayladı

1 saat önce

Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) olan silah ihracatını onayladı.

Almanya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını onayladı, System.String[]

Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) olan silah ihracatını onayladı.


Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen çatışmasından yavaşça çekildiğini ve Abu Dabi'deki hükümetin kanlı çatışmaya siyasi bir çözümü aktif olarak desteklediğini açıklaması üzerine Almanya'nın uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığı belirtilirken, ihracatına izin verilen silahların başında Amerikan uçaksavar sistemi "Patriot" için Jenoptik jeneratörlerini kapsayan silah üniteleri olduğu bildirildi. Federal Hükümet silah satışının Suudi Arabistan ve BAE'nin hava sahasını korumak için olduğunu ve Yemen savaşında kullanılmamak kaydıyla onay verildiğini açıkladı.


Alman Ekonomik İşler Bakanlığı Federal Güvenlik Bakanlarının gizli Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan ve BAE'nin de içinde bulunduğu koalisyon ülkelerinin Yemen'deki Husilere karşı savaşında orantısız ve acımasız saldırmaları nedeniyle silah ihracatını durdurmuş, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle birlikte silah ihracatı daha da sertleştirilmişti. - BERLİN

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile memleketine döndü, 10 milyon euroluk yatırım yaptı
Suudi Arabistan'da kadınlar artık orduda görev alabilecek Son dakika: Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı Sırrı Süreyya Önder'in avukatı tahliye kararının yazıldığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını onayladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]