Almanya, Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelmesi durumunda bu ülkeye maddi yardımları kesecek - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da ülke yönetiminin Taliban'a geçmesi durumunda bu ülkeye yaptıkları maddi yardımları keseceklerini bildirdi.

Maas, Alman ZDF kanalına yaptığı açıklamada, "Taliban'ın ülke yönetimini ele alması durumunda, şu anda yılda 430 milyon avro civarında olan Alman kalkınma yardımından 'tek kuruş' göndermeyiz." dedi.

Alman ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin ABD'nin çekilmesinin bir sonucu olduğuna işaret eden Maas, "ABD silahlı kuvvetleri ve NATO dışında askeri varlığın bir anlamı olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.