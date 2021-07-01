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Almanya tatil döneminde karantina uygulamasındaki kontrolleri artıracak - Son Dakika

Almanya tatil döneminde karantina uygulamasındaki kontrolleri artıracak

01.07.2021 15:41
Almanya tatil döneminde karantina uygulamasındaki kontrolleri artıracak, System.String[]

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla tatil döneminde ülkeye girişleri ve karantina uygulamasındaki kontrolleri artıracak.

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla tatil döneminde ülkeye girişleri ve karantina uygulamasındaki kontrolleri artıracak.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin'de Sağlık Bakanı Jens Spahn ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasından, salgınla mücadeledeki kazanımları tehlikeye atmamak için federal hükümet ve yerel yönetimlerin sorumlu olduğunu belirtti.

Seehofer, ülke sınırlarında Kovid-19 salgını nedeniyle sabit sınır kontrollerinin yapılmayacağını, ancak sınır yakınlarındaki kara yollarında rasgele yapılan kontrollerin artırılacağını söyledi.

Almanya'nın çevresindeki ülkelerin risk bölgesi olarak tanımlanmadığını ifade eden Seehofer, bunun daha çok araçlarıyla Türkiye'den Balkan güzergahından veya İngiltere'den gelenlere yönelik olacağını belirtti.

Seehofer, havalimanlarında yoğun olan kontrollerin sıkılaştırılacağını kaydederek, "Ülkeye kim girerse kontrolleri hesaba katmalı. Kurallara uyulmasının sağlanmasına dikkat edeceğiz." dedi.

"UEFA'nın tutumunu sorumsuz buluyorum"

Bakan Seehofer, sorulması üzerine 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Londra'da oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarında 60 bin seyirciye izin verilmesi nedeniyle UEFA'yı eleştirdi.

"UEFA'nın tutumunu sorumsuz buluyorum." diyen Seehofer, salgının üstesinden gelinmesi için temaslardan kaçınmanın ve hijyen kurallarına uyulmasının gerekli olduğunu herkesin bildiğini anımsattı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da ülkedeki vaka sayılarının düşük seviyede olduğunu hatırlatarak, yerel sağlık dairelerinin karantina uygulamasını yoğun şekilde kontrol edeceğini söyledi.

Ülkeye giriş yönetmeliğinde ülkelerin "risk bölgesi", "yüksek insidans bölgesi" ve "virüs varyant bölgesi" olarak sınıflandırıldığını anlatan Spahn, bu bölgelerden hava yolu ile gelenlerin uçağa binmeden önce negatif PCR testi, aşı kartı veya antijen testi sunmaları gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu bölgelerden ülkeye giriş yapan herkes için karantina uygulamasının geçerli olduğunu ifade eden Spahn, ancak "risk bölgesinden" gelenlerin birinci gün, "yüksek insidans bölgesinden" gelenler ise negatif test sonucu sunmaları durumunda karantinadan erken çıkabileceğini aktardı.

Spahn, "virüs varyant bölgesinden" ülkeye giriş yapanların ise karantinadan muaf tutulmadığını söyledi.

Kovid-19'un mutasyona uğrayan Delta varyantına karşı uyarıda bulunan Spahn, ülkede bu ayki yeni vakaların yüzde 80'inin Delta varyantı olmasını beklediğini ifade etti.

Spahn, halka aşı olmaları çağrısında bulundu.

Süleyman Soylu, Almanya, Berlin, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya tatil döneminde karantina uygulamasındaki kontrolleri artıracak - Son Dakika


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