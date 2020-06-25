Almanya tek kullanımlık bardak, pipet ve çatal-kaşıkları yasakladı: '2050'ye kadar okyanuslarda... - Son Dakika

Almanya tek kullanımlık bardak, pipet ve çatal-kaşıkları yasakladı: '2050'ye kadar okyanuslarda...

Almanya hükümeti, plastik atıkların azaltılmasını amaçlayan Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak tek kullanımlık pipet, kulak temizleme çubuğu ve çatal-kaşık ve yemek kaplarının satışını yasakladı.

Almanya hükümeti, plastik atıkların azaltılmasını amaçlayan Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak tek kullanımlık pipet, kulak temizleme çubuğu ve çatal-kaşık ve yemek kaplarının satışını yasakladı.

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Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen karar, plastik tabak, kokteyl karıştırıcı ve balon çubuklarıyla polistiren (strafor) bardak ve kutuları da kapsıyor.

Yasak 3 Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.





Almanya'da her saat 320 bin tek kullanımlık bardak tüketiliyor

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, amaçlarının "kullan-at" kültürüne son vermek olduğunu söyledi.

Schulze, Almanya'da parklar ve diğer kamusal alanlardan toplanan çöplerin yüzde 20'ye kadar olan bölümünün çoğu polistiren kaplar olmak üzere tek kullanımlık plastik ürünlerden oluştuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tek kullanımlık plastikler, okyanuslarımızı kirletiyor. Küresel çapta bu kirlenme devam ederse 2050'ye geldiğimizde okyanuslarda balıktan daha çok plastik olacak" dedi.

Plastiğin doğada çözülmesi onlarca yıl alıyor.

Artık giderek daha sık bir şekilde balık, kuş ve diğer hayvanların vücutlarında mikroskobik parçacıklara rastlanıyor.

Alman Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede her bir saatte yaklaşık 320 bin tek kullanımlık bardak tüketiliyor.

2017'de paket servislerde kullanılan malzemelerin oluşturduğu atık miktarı 346 bin ton.

Avrupa Birliği, Almanya, Kabine, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:17 

Son Dakika Dünya Almanya tek kullanımlık bardak, pipet ve çatal-kaşıkları yasakladı: '2050'ye kadar okyanuslarda... - Son Dakika Dünya

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