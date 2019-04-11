Almanya Tüfe Yıllık Yüzde 1.5 Oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı rakamlara göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart'ta aylık yüzde 0.4 artarken, yıllık bazda da yüzde 1.5 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı rakamlara göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart'ta aylık yüzde 0.4 artarken, yıllık bazda da yüzde 1.5 oldu.



Paket tatil ve meyve fiyatlarındaki düşüşler, Almanya'nın enflasyon oranına olumlu yansırken, patates fiyatları geçen yaz yaşanan kuraklıktan dolayı 2018 Mart'a göre yüzde 36 yükseldi.



Destatis Mart rakamlarına göre, yüzde 1.3'lük enflasyon rakamının yılın en düşük düzeyinde gerçekleşmiş olmasının sebebinin, paket tatil ve meyve fiyatlarındaki düşüş olduğu belirtildi.



Benzin, mazot ve kalorifer yakıtında geçen aya göre Mart'ta yüzde 4.2 artışların görüldüğü duyurulan Destatis açıklamasında, petrol fiyatlarının geçen Ocak'ta yüzde 2.3, Şubat'da da yüzde 2.9 olduğu hatırlatıldı.



Elektrik fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 2.9, doğal gazın da yüzde 2.7 arttığı Almanya'da, gıda maddeleri de yüzde 0.7 zamlandı. Ülkede, sıcak hava şartlarından dolayı bol elma hasadı yaşandığı belirtilirken, elma fiyatlarında yüzde 22 indirim oldu.



Ucuzladığı için tüketicileri sevindiren yüzde 5.9 oranıyla eğlence elektronik araçları ve yüzde 5.6 ile de telefon iletişim sektöründe yaşandı. - Ceylan

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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