Almanya tüm kömür santrallerini kapatırsa Emisyon Ticaret Sistemi çöker mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya tüm kömür santrallerini kapatırsa Emisyon Ticaret Sistemi çöker mi? - Son Dakika Dünya

Almanya tüm kömür santrallerini kapatırsa Emisyon Ticaret Sistemi çöker mi?

6 saat önce

Almanya 2038 yılına kadar kademe kademe tüm kömür santrallerini kapatma kararı aldı. Peki Almanya santrallere verilmiş olan milyonlarca karbondioksit kredisi konusunda ne yapmayı planlıyor?

Almanya tüm kömür santrallerini kapatırsa Emisyon Ticaret Sistemi çöker mi?, System.String[]

Almanya 2038 yılında kadar kademe kademe tüm kömür santrallerini kapatma kararı aldı.


Ne var ki, bunun Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) üzerinde yaratacağı etki bir problem teşkil ediyor. Bu santrallere verilmiş olan milyonlarca karbondioksit kredisi Avrupa'daki ETS'ye geri akarak sistemin çökmesine sebep olabilir.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:46 
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