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Almanya tüm kömür santrallerini kapatırsa Emisyon Ticaret Sistemi çöker mi?
6 saat önce
Almanya 2038 yılına kadar kademe kademe tüm kömür santrallerini kapatma kararı aldı. Peki Almanya santrallere verilmiş olan milyonlarca karbondioksit kredisi konusunda ne yapmayı planlıyor?
Almanya 2038 yılında kadar kademe kademe tüm kömür santrallerini kapatma kararı aldı.
Ne var ki, bunun Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) üzerinde yaratacağı etki bir problem teşkil ediyor. Bu santrallere verilmiş olan milyonlarca karbondioksit kredisi Avrupa'daki ETS'ye geri akarak sistemin çökmesine sebep olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:46
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