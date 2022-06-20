Almanya Türk Toplumunun yeni eş başkanları belirlendi - Son Dakika
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Almanya Türk Toplumunun yeni eş başkanları belirlendi

20.06.2022 11:32
Almanya Türk Toplumunun yeni eş başkanları belirlendi

Almanya Türk Toplumunun (TGD) 13. Genel Kurulunda yeni eş başkanlar belirlendi.

Almanya Türk Toplumunun (TGD) 13. Genel Kurulunda yeni eş başkanlar belirlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan genel kurulda Aslıhan Yeşilkaya ve Gökay Sofuoğlu eş başkanlığa seçildi.

Yeşilkaya, kurulda yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören genel kurul üyelerine teşekkür ederek "TGD tarihinin en genç genel başkanı olarak derneğimizi daha ileriye taşımak ve kadınlar, gençler ve dijitalleşme alanlarına ağırlık vermek istiyorum. Özellikle göçmen kökenli insanların iş sektöründe yönetici pozisyonlarında yer almalarını sağlamak en temel amaçlarımdan biri olacak. Önümüzde üç yıllık yoğun bir çalışma süreci var ve bu çalışmaları yürütecek olmaktan çok mutluyum." dedi.

Sofuoğlu da "Aslıhan Yeşilkaya ile sadece bir kadın değil, aynı zamanda genç bir eş genel başkan seçilmiş oldu. Önümüzdeki zorlu dönemi aşmak için hazırlıklı olmalıyız. Farklı nesillerin ve cinsiyetlerin perspektiflerini bir araya getirmek bir zorunluluk haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bir dönem önce eş genel başkan olan Atila Karabörklü, bu dönem için adaylığını koymamıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Türk Toplumunun yeni eş başkanları belirlendi - Son Dakika

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