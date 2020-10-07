Almanya-Türkiye

Almanya ile Türkiye arasında oynanacak futbol hazırlık karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Rhein Energie
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)
Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Neuhaus, Emre Can, Draxler, Brandt, Waldschmidt, Schulz, Havertz
Türkiye: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Efecan Karaca, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal
- Kaynak: AA
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