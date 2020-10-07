Almanya-Türkiye - Son Dakika

Almanya-Türkiye

07.10.2020 20:43
Almanya-Türkiye, System.String[]

Almanya ile Türkiye arasında oynanacak futbol hazırlık karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Rhein EnergieHakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa) Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Neuhaus, Emre Can, Draxler, Brandt, Waldschmidt, Schulz,...

Almanya ile Türkiye arasında oynanacak futbol hazırlık karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Rhein Energie

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Neuhaus, Emre Can, Draxler, Brandt, Waldschmidt, Schulz, Havertz

Türkiye: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Efecan Karaca, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal

Almanya, Türkiye, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Almanya-Türkiye - Son Dakika Spor

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