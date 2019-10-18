Son Dakika Haberleri: Almanya, Türkiye-ABD anlaşmasından memnun
Son Dakika Güncel Almanya, Türkiye-ABD anlaşmasından memnun

Almanya, Türkiye-ABD anlaşmasından memnun

59 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma, Alman hükümetince memnuniyetle karşılandı.

Almanya, Türkiye-ABD anlaşmasından memnun, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma, Alman hükümetince memnuniyetle karşılandı.

Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Sağlanan anlaşmayla uygulamaya giren harekata ara verilmesinin ise kalıcı bir ateşkese dönüşmesini arzuladıklarını vurgulayan Burger, "Harekatın durmasını, gerilimin azalması ve sivillerin korunması adına memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Burger, Almanya olarak konuya ilişkin partnerleriyle görüştüklerini, durumun nasıl devam edeceği ve bunun siyasi süreci nasıl etkileyeceği gibi diğer bazı sorulara da cevap aradıklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Almanya, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:05 Kaynak: AA
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