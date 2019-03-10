Son Dakika Haberleri: Almanya Türkiye'ye Seyahat Uyarısını Güncelledi: Söylediklerinizden Dolayı Tutuklanabilirsiniz
BBC

Almanya Türkiye'ye Seyahat Uyarısını Güncelledi: Söylediklerinizden Dolayı Tutuklanabilirsiniz

36 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Almanya Türkiye'ye Seyahat Uyarısını Güncelledi: Söylediklerinizden Dolayı Tutuklanabilirsiniz, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Dün yapılan güncellemede, Alman vatandaşlarına Almanya'da sarf ettikleri bazı görüşlerin Türkiye'de hoş karşılanmayabileceği ve tutuklamayla sonuçlanabileceği uyarısı yapıldı.

Bakanlığın güncellenen seyahat uyarısında, "Alman hukukuna göre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı açıklamalar, Türkiye'de bazı kısıtlamaların konulmasına ve soruşturmaların başlatılmasına yol açabilir" denildi.

Uyarıda ayrıca, "Türk hükümetinin, Alman medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine karşı bazı girişimlerde bulunma… ihtimali saf dışı bırakılamaz" ifadesine yer verildi.

Seyahat uyarısında, Türkiye'ye turistik amaçla gidecek olan Alman vatandaşlarının yasaklanmış grupların toplantılarına katılmaları ve sosyal medya paylaşımlarında Türk hükümetini eleştiren paylaşımlar yapmaları halinde tutuklanabilecekleri de belirtildi.

Reuters, temasa geçtikleri Bakanlık sözcüsünün seyahat uyarısının dün güncellendiğini doğrulayarak, Türkiye'de görev yapan üç Alman gazetecinin basın kartı uzatılması başvurusunun "hiçbir gerekçe gösterilmeden" reddedildiğini anımsattığını bildirdi.

Bakanlığın uyarısında, son iki yıl içerisinde çok sayıda Alman vatandaşının "keyfi bir şekilde" tutuklandığı da belirtildi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:14 

Almanya, Türkiye, Dünya
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