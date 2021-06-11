Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan bildiride, Türkiye ve beraberindeki birçok ülke 'basit risk' grubuna alındı. Bu kapsamda Almanya'dan Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını kapsamında üç kategoriye ayırdığı risk ülkelerini güncelledi. Bakanlıkta yayınlanan bildiride, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye seyahat kısıtlamasının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 'basit risk' grubu ülkeler arasına girdiği açıklandı.

"YENİ VAKA SAYILARI DÜŞTÜ"Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye COVID-19'dan ciddi şekilde etkilendi, ancak yeni enfeksiyonların sayısı düştü. Almanya'da ve Avrupa'nın büyük bölümlerinde epidemiyolojik durumun iyileşmesi, ilerleyen aşılar ve Dijital COVID Sertifikasının (DCC) 1 Temmuz 2021'de tanıtılması seyahati kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak."