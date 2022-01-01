Almanya üç nükleer santralin fişini çekti - Son Dakika

Almanya, 30 yıldır aktif olan 3 nükleer santrali daha kapattı. Geri kalan 3 santrali de 2022'de kapatmayı planlayan ülke, enerji ihtiyacının yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.Almanya, ülkedeki son altı nükleer santralden üçünü daha kapattı. Hükümet, 1986'da Çernobil'den bu yana en büyük nükleer felaket olan 2011'deki Fukuşima felaketinin ardından aşamalı olarak nükleer santrallerin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Cuma gecesi itibariyle kapatılan Brokdorf, Grohnde ve Gundremmingen C reaktörleri, 30 yıldan fazla süredir hizmet veriyordu.

Ülkede kalan son üç nükleer santral olan Isar 2, Emsland ve Neckarwestheim II ise 2022'nin sonunda kapatılacak.

Brokdorf ve Grohnde nükleer tesislerini işleten Preussen Elektra şirketinin CEO'su Guido Knott yaptığı açıklamada personele teşekkür ederek, Almanya'da onlarca yıl güvenli, iklim dostu ve güvenilir bir şekilde elektrik tedarikine ciddi bir katkı sağladıklarını söyledi.

Artan enerji maliyetlerine rağmen nükleer santrallerin kapatılması Avrupa'nın en büyük ekonomisi için artık geri dönülemez bir adım olarak görülüyor. Almanya'nın bundan böyle nükleer enerjiye son verilmesiyle oluşacak açığı yenilenebilir çözümlerle kapatması bekleniyor.

Ülkedeki altı nükleer tesis, 2021 yılında Almanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini karşılıyordu. Yenilenebilir enerji yüzde 41 paya sahipken, kömürün payı yüzde 28, doğal gazın ise yüzde 15 civarında.

Almanya, rüzgar ve güneş enerjisi altyapısını genişleterek 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji talebinin yüzde 80'ini karşılamasını hedefliyor .

Reuters/ GY, TY

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