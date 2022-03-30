Almanya, Ukrayna'da olası bir barış için garantör devlet olmaya istekli - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'da olası bir barış için garantör devlet olmaya istekli

30.03.2022 17:42
Almanya, Ukrayna'da olası bir barış için garantör devlet olmaya istekli

Almanya'nın Ukrayna ile Rusya arasında olası bir barış anlaşmasında "garantör devlet" olmaya istekli olduğu belirtildi.

Almanya'nın Ukrayna ile Rusya arasında olası bir barış anlaşmasında "garantör devlet" olmaya istekli olduğu belirtildi.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Şansölye Olaf Scholz ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin son telefon görüşmelerinde bu konuyu ele aldıklarını belirterek "Almanya, diğer birçok ülke gibi, elbette Ukrayna için bir güvenlik garantörü olarak hareket etmeye hazır." dedi.

Bu savaşın askeri bir aktörü olmak istemediklerini dile getiren Hebestreit, birçok ülkeye garantörlük önerisinin yapıldığını, Almanya'nın da garantör ülkelerden biri olabileceğini ifade etti.

Hebestreit, birçok detay hala net olmadığı için konunun daha fazla müzakereye tabi olabileceğini belirtti.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'da olası bir barış için garantör devlet olmaya istekli - Son Dakika


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