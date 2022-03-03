Almanya, Ukrayna'daki insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istedi - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın askeri saldırganlığına başlamasından bu yana Ukrayna'da işlenen tüm insan hakları ihlallerini araştırmak için acilen bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

Baerbock, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumuna video mesajla katıldı.

Ukrayna'da yüz binlerce kişinin ülkelerinden kaçtığını belirten Baerbock, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Ukrayna halkına, özgürlüğüne ve temel haklara bir saldırıdır. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne de bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, bunun insan haklarına da ciddi bir saldırı olduğunu belirterek "Ciddi insan hakları ihlalleri yargılanmalıdır. Bu nedenle Belarus, Güney Sudan, Suriye ve Myanmar için hesap verebilirlik mekanizmalarını genişletmemiz gerekiyor. Rusya'nın askeri saldırganlığına başlamasından bu yana işlediği tüm insan hakları ihlallerini araştırmak için acilen Ukrayna'ya yönelik bir soruşturma komisyonuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Mısır, Venezuela veya Belarus'taki insan hakları aktivistlerinin seslerine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Baerbock, "Çatışma ve krizlerde en savunmasız olan kadınların yaşadıklarını dinlemeye ihtiyacımız var." dedi.

Baerbock, geçen ay Ukrayna'nın doğusuna yaptığı ziyarette temas hattındaki kadınların kendisine "Kadınlar güvende olmadığı sürece kimse güvende değil." dediğini aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, bundan dolayı kadın ve genç kızların haklarını güçlendirmek istediklerini söyledi.