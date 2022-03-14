Almanya, Ukrayna konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde olmak istiyor - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde olmak istiyor

14.03.2022 16:27
Almanya, Ukrayna konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde olmak istiyor

Almanya'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye ile yakın koordinasyon içinde olmak istediği bildirildi.

Almanya'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye ile yakın koordinasyon içinde olmak istediği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, NATO partneri olan ve (Ukrayna konusunda) büyük rol oynayan Türkiye ile koordinasyon içinde olmanın önemini vurgulayarak, "Bir an önce ateşkesin sağlanması ve Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün savunulması için birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

İki lider arasında başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

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Almanya, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde olmak istiyor - Son Dakika


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