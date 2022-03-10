Almanya, Ukrayna'nın AB'ye hızlı katılım talebini desteklemiyor - Son Dakika

- Almanya, Ukrayna'nın AB'ye hızlı katılım talebini desteklemiyor

PARİS - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne hızlı katılım talebini desteklemediğini ifade etti.

AB Liderler Zirvesi için Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Versay kentinde bulunan Versay Sarayı'na gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne hızlı katılım talebini desteklemediğini ifade etti.

Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek için AB ile Ukrayna arasındaki 2017 Ortaklık Anlaşmasına atıfta bulunan Scholz, "Ukrayna ile izlememiz gereken yol budur" dedi.

Ukrayna konusunda 27 ülke ile AB'de örneğin dış, ekonomik ve mali politika konularında oybirliğiyle kararlar almanın zaten zor olduğuna değinen Scholz, "AB, bu zamana kadar karar verme, çoğunluk kararlarının yerine getirme perspektifinde gelişmeye devam etmelidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın ülkesine karşı yürüttüğü savaş nedeniyle geçen hafta AB üyeliğine başvurdu ve özel bir prosedür istemişti.