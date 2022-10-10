Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz

10.10.2022 16:30
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yaptıklarını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yaptıklarını bildirdi.

Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze saldırılarına işaret ederek, kent sakinlerinin sabah trafiğinde ölüm korkusu yaşadığını ve bir çocuk oyun parkının yanında çukur oluştuğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin'in, büyük şehirlere ve sivillere füze atmasının "alçakça" ve "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu kaydeden Baerbock, "Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de yaptığı yazılı açıklamada, Kiev ve diğer birçok şehirde yapılan son füze saldırılarının Ukrayna'ya hızlı şekilde hava savunma sistemi sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın füzelerle ve dronlarla yaptığı saldırıların her şeyden önce sivilleri "terörize ettiğini" belirten Lambrecht, bundan dolayı Ukrayna'ya özellikle uçaksavarlarla destek verdiklerini aktardı.

Lambrecht, gelecek günlerde de en son teknolojiyle üretilmiş Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin ilkinin Ukrayna'daki insanları etkili korumak için hazır olacağını kaydetti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Iris-T SLM sisteminin, yeni geliştirilmiş son teknolojiye sahip bir hava savunma sistemi olduğu belirtilerek Almanya'nın Ukrayna'ya 4 Iris-T SLM sistemi sağlayacağı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi Son dakika haber! Hindistan Dışişleri Bakanı: 'Ukrayna savaşı kimsenin çıkarına hizmet etmiyor' Son dakika haber! Hindistan Dışişleri Bakanı: 'Ukrayna savaşı kimsenin çıkarına hizmet etmiyor'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement