Almanya, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

05.09.2022 21:42
Almanya, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Almanya, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istiyor.

Almanya, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istiyor.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (ICJ) yapılan yazılı açıklamada, Litvanya, Letonya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin ardından Almanya'nın da Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Menfaati etkilenen devletlerin diğer devletler arasındaki mevcut bir davaya katılabileceği hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın "Tarihimiz sebebiyle davaya katılmanın hususi bir önemi var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Almanya'nın soykırım sözleşmesindeki hakların "herkese karşı ileri sürülebilen" ve uluslararası hukukta aksine hareket edilemeyen anlamında gelen "jus cogens" niteliğinde olduğu kaydedildi.

ICJ, Ukrayna ve Rusya'ya, Almanya'nın davaya katılma talebine ilişkin yazılı beyanda bulunmalarını istedi.

ICJ, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında, "Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmasına hükmetmişti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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