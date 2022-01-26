Almanya, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderecek - Son Dakika

Almanya'nın Ukrayna'nın talebi doğrultusunda bu ülkeye 5 bin miğfer göndereceği bildirildi.

Savunma Bakanı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderileceğini doğrulayarak, "Ukrayna'nın bu yöndeki talebini değerlendirdik ve onayladık. Ancak teslimat zamanı konusunda henüz bir şey söyleyemiyorum." dedi.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Alman Federal Meclisindeki Savunma Komitesini güncel konular hakkında bilgilendirdi.

Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça belirttiğini ifade etti.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, 5 bin miğfer kararını "tamamen sembolik bir jest" olarak değerlendirerek eleştirdi.

Melnyk, Alman Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Bu, sadece kovadaki bir damla, teselli bile değil." dedi.

Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.

Almanya, her yıl Ukrayna'ya kalkınma iş birliği çerçevesinde 1,8 milyar avroluk yardım sağlıyor.