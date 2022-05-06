Almanya, Ukrayna'ya 7 obüs sağlayacak - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya 7 obüs sağlayacak

06.05.2022 12:05
Almanya, Ukrayna'ya 7 obüs sağlayacak

Almanya'nın, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi.

Almanya'nın, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Slovakya'nın Sliac kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PzH 2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Labrecht, Ukrayna askerlerine obüsler konusunda eğitimin de verileceğini ifade ederek, obüslerin Alman ordusunun stoklarından gelmediğini, bunların henüz tamir edildiğini aktardı.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Hollanda'nın sağlayacağı 5 obüsle Ukrayna'ya sağlanacak obüs sayısının 12'ye çıktığı, Almanya'daki eğitiminin de gelecek hafta başlayacağı kaydedildi.

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Almanya, Ukrayna, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya 7 obüs sağlayacak - Son Dakika


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