Almanya, Ukrayna'ya ağır silah teslimine hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya, Ukrayna'ya ağır silah teslimine hazırlanıyor

21.04.2022 20:07
Almanya, Ukrayna'ya ağır silah teslimine hazırlanıyor

Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah teslimi için Slovenya ile "halka değişim" sistemine hazırlandığı bildirildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah teslimi için Slovenya ile "halka değişim" sistemine hazırlandığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Christiane Lambrecht, Berlin'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumun daha da vahim hale geldiğini belirterek, "Putin ve Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz. O nedenle Ukrayna'ya destek vermek önemli." dedi.

Lambrecht, halka değişim sistemiyle amacın özellikle Sovyet dönemine ait silahların Ukrayna'ya teslim edilerek Ukraynalı askerlerin özel eğitim almadan ve zaman kaybetmeden bunları kullanabilmesi olduğunu ifade etti.

Gelecek iki haftanın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde çok önemli olduğunu dile getiren Lambrecht, bu nedenle Ukrayna'nın bu mücadelesini desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

Söz konusu sistemle Slovenya'da bulunan ve Ukrayna ordusunun da kullandığı T-72 tipi tanklar Kiev'e gönderilecek. Slovenya da buna karşılık olarak Almanya'dan Marder tipi tank ile Fuchs tipi zırhlı personel taşıyıcısı alacak.

Alman Haber Ajansı DPA da Almanya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 2 bin 500 uçaksavar füzesi, 900 tanksavar roketatar, 100 makineli tüfek, 100 bin el bombası, 2 bin mayın, 5 bin 300 patlayıcı ve ağır makineli tüfeklere kadar küçük silahlar için çeşitli kalibrelerde 16 milyondan fazla mühimmat teslim edildiğini yazdı.

-

YORUMLAR
500
Almanya'nın Rusya'ya ihracatı yüzde 57,5 azaldı Almanya'nın Rusya'ya ihracatı yüzde 57,5 azaldı Son dakika haber: Belçika, Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi planlıyor Son dakika haber: Belçika, Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi planlıyor

Slovenya, Almanya, Ukrayna, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya ağır silah teslimine hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 20:13:43. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, Ukrayna'ya ağır silah teslimine hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement