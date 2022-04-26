Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları sağlayacak - Son Dakika
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Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları sağlayacak

26.04.2022 10:54
Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları sağlayacak

Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edeceği bildirildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edeceği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde hükümet, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

Uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi.

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Ukrayna, Almanya, Alman, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tankları sağlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları sağlayacak - Son Dakika
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