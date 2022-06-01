Almanya, Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacak - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacak

01.06.2022 12:32

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya "Iris-T" tipi hava sistemi sağlayacaklarını bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya "Iris-T" tipi hava sistemi sağlayacaklarını bildirdi.

Scholz, Federal Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurulda konuştu.

Almanya'nın Ukrayna'yı sahip olduğu tüm imkanlarla desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Scholz, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, hedeflerine ulaşmamalı." dedi.

Scholz, ülkesinin finansal ve ekonomik olarak desteklediği Ukrayna'ya silah da verdiğini vurgulayarak, hükümetin şimdi sahip olduğu en modern hava savunma sistemi Iris-T'yi Ukrayna'ya sağlamaya karar verdiğini açıkladı.

Şansölye Scholz, "Böylelikle Ukrayna'yı Rus hava saldırılarına karşı büyük bir şehri koruyabileceği duruma getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Ukrayna'ya modern radar sistemi vereceklerini aktaran Scholz, Hollanda ile en modern obüsleri de Ukrayna'ya temin edeceklerini dile getirdi.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah ve mühimmat vermediğine ilişkin eleştirilere karşı çıkan Scholz, savaşın başlamasından hemen sonra o dönemde Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu hava ve tank savar füzeleri verdikleri, daha sonra 15 milyon mermi, 100 bin el bombası, 5 binin üzerinde tanksavar mayın, kapsamlı patlayıcı madde, makinalı tüfek ile başka teçhizat ve malzeme sağlandığı bilgisini paylaştı.

Scholz, Ukrayna hükümetinin "Gepard" tipi tankın alınması için Alman savunma sanayisiyle de anlaşma imzaladığını hatırlattı.

"Hedefimiz, Putin'in kazanmaması"

Putin'in savaşı kazanmaması gerektiğini yineleyen Scholz, "Savaşın hedefleri hakkında tartışmalar yapılıyor. Bizim hedefimiz, Putin'in kazanmaması. Bizim hedefimiz, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi ve böylelikle başarılı olması." diye konuştu.

Scholz, Ukrayna ile ilgili kararları Ukraynalıların vereceğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları da savunan Scholz, "Bunlar geniş kapsamlı ve etkili yaptırımlardır. Putin, bunu beklemiyordu." dedi.

Şansölye Scholz, bu konuda sergilenen birlikteliğin bozulmamasını istedi.

Almanya, Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacak
Almanya, Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacak
Almanya, Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacak
Almanya, Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacak

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Kaynak: AA

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