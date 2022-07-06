Almanya, uydu siber saldırılarına karşı planını açıkladı - Son Dakika
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Almanya, uydu siber saldırılarına karşı planını açıkladı

06.07.2022 01:00
Almanya, uydu siber saldırılarına karşı planını açıkladı

Almanya, uydu siber saldırı endişesi için önemli bir adım atıyor. Yıllar süren çalışma sonucunda Almanya, mücadele planını açıkladı.

Son zamanlarda siber saldırı, fazlasıyla artış gösteriyor. Saldırılardan biri de uydulara yönelik siber saldırılar. Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI), uzay altyapısı için bir BT temel koruma profili yayınladı. Almanya, sunduğu bu profil ile uydu siber tehditleriyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Almanya uydu siber saldırı planıyla pek çok önemli konuya yer veriyor.

Planda, uyduları ilgilendiren çeşitli sınıflandırma yer alıyor

Geçtiğimiz hafta yayınlanan belge, Airbus Defence and Space, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'ndeki (DLR) uzay ajansı ve BSI'nın bir yıllık çalışması sonucu olarak ortaya çıktı. Bu plan, uydular için siber güvenliğin ihtiyacını tanımlamayı içeriyor. Ancak, bazı kişiler, SpaceX gibi şirketlerin uzay araçlarını yörüngeye fırlattıkları hız göz önüne alındığı zaman geç bir karar izlenimi veriyor.

Almanya, uydu siber saldırılarına karşı planını açıkladı

Planda 'Normal' ve 'Yüksek gibi birçok sınıflandırma yer alıyor. Aynı zamanda uyduların üretiminden işletimine kadar bilgi güvenliğini de kapsıyor. Planda yer alan 'Normal' kategorisi, yönetilebilir ve sınırlı hasarlarla ilişkili hasarla ilgili. 'Yüksek' kategorisi ise, uydu sisteminin çalışmasını önemli ölçüde sınırlayacak hasarları ilgilendiriyor.

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Bu kategorilerin dışındaki 'Çok Yüksek' kategorisinde ise saldırı, üretici ya da operatör için varoluşsal bir tehdit boyutuna ulaşabilir. Belge, basit bir talimat dizisinden çok, neye dikkat etmek gerektiğine dair temel bilgilerden oluşuyor. Buna rağmen, oldukça ayrıntılı bilgilere de ulaşmak mümkün.

Uydudaki yaşam döngüsü, tasarım, test etme, taşıma, işleme alma ve hizmetten çıkarma aşamalarından oluşuyor. Sonrasında ise uzay aracının kendisini desteklemek için kullanılan uygulamalar ve ağlar yer alır. Uyduların daha hale gelmesi, yüzey alanlardaki saldırıları artışı da beraberinde getirir.

Almanya, uydu siber saldırılarına karşı planını açıkladı

Uzayda siber güvenlik, gittikçe daha önemli bir hale geliyor. On yıldan daha uzun süre önce, ABD'nin yönettiği bir çift çevresel izleme uydusu müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Uydu karşıtı olan silahlar önemli derecede zarar verirken, siber savaş daha da yaygın hale geldi. BSI belgesi ise pek çok bilgiye yer veriyor. Bu bilgiler içinde kullanım ömrü dolan uydular için ne yapılacağına kadar önemli detaylar yer alıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Almanya uydu siber saldırı planı işe yarar mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

BSI Group, Almanya, Güncel, Son Dakika

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