Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika
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Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 4 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 4 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Almanya vatandaşı 4 YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 179 olduğu belirtildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:12 Kaynak: AA
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