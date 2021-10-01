Almanya uyruklu kadın, Kırşehir'de Müslüman oldu - Son Dakika

Almanya uyruklu kadın, Kırşehir'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçti.

Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Alman uyruklu Manuela Koç için müftülük binasında ihtida töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, Koç'a İslamiyet hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelimeyi şehadet getirerek Müslüman olan Manuela Koç, kendi arzusuyla bu kararı verdiğini ifade etti.

Yaman, Manuela Koç'a Kur'an-ı Kerim, ilmihal kitabı ve ihtida belgesi verdi.