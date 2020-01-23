Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

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Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:44 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu bir kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.
11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısının 196 olduğu kaydedildi.
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