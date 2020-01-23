Almanya uyruklu terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Son Dakika

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Almanya uyruklu terörist savaşçı, sınır dışı edildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen terörist savaşçı sayısı 196 olmuştur" denildi.
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