Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi - Son Dakika
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Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denilidi.


İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:46 Kaynak: DHA
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