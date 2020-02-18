Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi - Son Dakika

Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:46 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denilidi.
Son Dakika Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti