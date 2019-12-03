Son Dakika Haberleri: Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev alana ve evlenene destek başlıyor
Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi Son dakika: Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 05:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]