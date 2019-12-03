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Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:09 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,
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