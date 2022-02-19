Üye Girişi
Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi - Son Dakika

Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi

19.02.2022 18:08
Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi

Almanya'nın vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından Lufthansa Havayolu şirketi de Kiev'e uçuşları iptal etti.

Almanya'nın vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından Lufthansa Havayolu şirketi de Kiev'e uçuşları iptal etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ilişkin korkular devam ederken Almanya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm Alman vatandaşlarına Ukrayna'yı derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Bakanlık açıklamasının ardından dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Almanya merkezli Lufthansa Havayolu şirketi, 21- 28 Şubat tarihleri arasında Kiev uçuşlarının tamamının iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Lufthansa Havayolları, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev'e ve Kiev'den yapılan tüm uçuşları durdurmuştur" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli KLM havayolu şirketi de Ukrayna'daki havayolu trafiğini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
Almanya'dan vatandaşlarına 'Ukrayna'yı acil terk etmeleri' çağrısı Almanya'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı acil terk etmeleri" çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin... Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi

Lufthansa, Almanya, Ukrayna, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:37 Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur
18:30 "Arkadaşımın cenazesi var, yanında kalmam gerek" diyerek eve dönmeyen 14 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlatıldı
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:46:17. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement