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Almanya vatandaşlarını Kabil'den tahliye etmeye başlıyor - Son Dakika

Almanya vatandaşlarını Kabil'den tahliye etmeye başlıyor

15.08.2021 23:27
Almanya vatandaşlarını Kabil'den tahliye etmeye başlıyor, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Kabil'deki büyükelçilik personelinin tahliyesine başlanacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Kabil'deki büyükelçilik personelinin tahliyesine başlanacağını söyledi.

Maas, düzenlediği basın toplantısında, "Tüm Almanların ve yerel personelin ülkeyi terk etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Maas tahliye işlemleri için uçakların gönderildiğini bildirerek, "Tahliye uçuşları başlangıçta Kabil'den komşu bir ülkeye yapılacak oradan Almanya'ya sivil uçaklarla gelinecek." diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonel bir çekirdek ekibin daha fazla tahliyeyi organize edebilmek için Kabil'de kalacağını vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de tahliye operasyonunun "tehlikeli" bir görev olabileceği konusunda uyararak, "Tüm senaryolara hazırız." ifadesini kullandı.

Alman medyası ilk olarak 57 büyükelçilik çalışanı ile ülkedeki 88 Alman'ın tahliye edileceğini yazdı.

Taliban'ın hızlı ilerleyişi ışığında, Alman Büyükelçiliği personeli güvenlik gerekçesiyle ABD kuvvetleri tarafından güvenlik altına alınan havaalanına götürülmüştü.

Ülkede Alman silahlı kuvvetlerine yardım eden yaklaşık 1000 Afganlının da tahliye edilmesine çalışıldığı belirtildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Heiko Maas, Almanya, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya vatandaşlarını Kabil'den tahliye etmeye başlıyor - Son Dakika


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