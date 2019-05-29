Almanya vatandaşlığına geçişte Türkler yine ilk sırada

ALMANYA Federal İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında vatandaşlık alan yabancılar arasında Türklerin yine birinci sırada olduğunu açıkladı.
Destatis'in verilerine göre, 2018'de 112 bin 340 yabancı Almanya
vatandaşlığına geçti. Bunların 16 bin 700'ünü de Türk vatandaşları oluşturdu.
İKİNCİ SIRADA İNGİLİZLER VAR
Böylece Almanya vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler bir önceki yıl olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. 2017'de de 14 bin 984 Türk, Alman vatandaşlığına geçmişti.
Vatandaşlığa geçiş sıralamasında Türkiye
'yi, 6 bin 640 kişi ile İngiltere
, 6 bin 220 kişi ile Polonya
ve 4 bin 325 kişi ile Romanya
izledi.