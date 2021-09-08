Üye Girişi
Almanya ve ABD öncülüğünde 20 ülke Afganistan politikasını görüşecek - Son Dakika

Almanya ve ABD öncülüğünde 20 ülke Afganistan politikasını görüşecek

08.09.2021 14:50
Almanya ve ABD öncülüğünde 20 ülke Afganistan politikasını görüşecek, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Taliban'a yönelik yaklaşımı değerlendirmek üzere 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanının katılacağı uluslararası video konferansa ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Taliban'a yönelik yaklaşımı değerlendirmek üzere 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanının katılacağı uluslararası video konferansa ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Almanya'nın güneybatısındaki Ramstein ABD Hava Üssü'nde Blinken ile görüşmesinden önce açıklamalarda bulunan Maas, 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanlarının gelecekte Taliban ile nasıl strateji izlenmesi gerektiği konusundaki çevrim içi konferansa katılma davetini kabul ettiğini söyledi.

Maas, "Taliban'a yönelik nasıl ortak yaklaşım benimseyebileceğimizi açıklığa kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Konferansta, Afganistan'da temel insan haklarının korunması, insani yardımların sevkiyatı, ülkeden ayrılmak isteyenlerin seyahat hakkının korunması, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele gibi konuların ele alınacağını aktaran Maas, "Afganistan halkı Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sorumlu değil ve uluslararası toplumun şu anda yüz çevirmesini hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Maas, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya hazır olduklarına işaret ederek, ülkede çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmeye devam edeceklerini belirtti.

Afganistan konusunda daha fazla iş birliğinin Taliban'ın davranışına bağlı olacağının altını çizen Maas, "Afganistan'da insani krizin büyüyeceği" uyarısı yaptı.

Bakan Maas, Afganistan'da üç yönlü insani krizin kapıda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kuraklık nedeniyle ülkenin birçok yerinde gıda zaten kıt. Aynı zamanda birçok kişinin umudu olan uluslararası yardım ödemeleri durduruldu ve eğer yeni hükümet devlet işlerini yürütecek durumda değilse, siyasi çöküşün ardından insani durum için daha da şiddetli sonuçlar doğuracak ekonomik çöküş tehlikesi var. Bu, geçen hafta ziyaret ettiğim komşu ülkelerin de temel endişesiydi."

Almanya, askeri tahliye operasyonunun sona ermesinden sonra Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmelere başlamıştı.

Ayrıca Alman hükümeti, yeni bir mülteci krizini önleyebilmek amacıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Alman hükümeti, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasının ardından buradaki büyükelçiliğini kapatmıştı. Hükümetin özel temsilcisi Büyükelçi Markus Potzel, Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek, burada Taliban temsilcileri ile diplomatik temalarını sürdürüyordu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya ve ABD öncülüğünde 20 ülke Afganistan politikasını görüşecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu 16:05 Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi 15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez 15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız 15:02 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti 14:55 Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor 14:34 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi 14:20 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti 13:00 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
16:05 Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi
15:45 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı
15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı
15:34 Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor
14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
14:18 Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum         
16:09
Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
15:58
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor         
15:35
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 16:17:11. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya ve ABD öncülüğünde 20 ülke Afganistan politikasını görüşecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement