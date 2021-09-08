Almanya ve ABD öncülüğünde 20 ülke Afganistan politikasını görüşecek - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Taliban'a yönelik yaklaşımı değerlendirmek üzere 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanının katılacağı uluslararası video konferansa ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Almanya'nın güneybatısındaki Ramstein ABD Hava Üssü'nde Blinken ile görüşmesinden önce açıklamalarda bulunan Maas, 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanlarının gelecekte Taliban ile nasıl strateji izlenmesi gerektiği konusundaki çevrim içi konferansa katılma davetini kabul ettiğini söyledi.

Maas, "Taliban'a yönelik nasıl ortak yaklaşım benimseyebileceğimizi açıklığa kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Konferansta, Afganistan'da temel insan haklarının korunması, insani yardımların sevkiyatı, ülkeden ayrılmak isteyenlerin seyahat hakkının korunması, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele gibi konuların ele alınacağını aktaran Maas, "Afganistan halkı Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sorumlu değil ve uluslararası toplumun şu anda yüz çevirmesini hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Maas, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya hazır olduklarına işaret ederek, ülkede çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmeye devam edeceklerini belirtti.

Afganistan konusunda daha fazla iş birliğinin Taliban'ın davranışına bağlı olacağının altını çizen Maas, "Afganistan'da insani krizin büyüyeceği" uyarısı yaptı.

Bakan Maas, Afganistan'da üç yönlü insani krizin kapıda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kuraklık nedeniyle ülkenin birçok yerinde gıda zaten kıt. Aynı zamanda birçok kişinin umudu olan uluslararası yardım ödemeleri durduruldu ve eğer yeni hükümet devlet işlerini yürütecek durumda değilse, siyasi çöküşün ardından insani durum için daha da şiddetli sonuçlar doğuracak ekonomik çöküş tehlikesi var. Bu, geçen hafta ziyaret ettiğim komşu ülkelerin de temel endişesiydi."

Almanya, askeri tahliye operasyonunun sona ermesinden sonra Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmelere başlamıştı.

Ayrıca Alman hükümeti, yeni bir mülteci krizini önleyebilmek amacıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Alman hükümeti, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasının ardından buradaki büyükelçiliğini kapatmıştı. Hükümetin özel temsilcisi Büyükelçi Markus Potzel, Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek, burada Taliban temsilcileri ile diplomatik temalarını sürdürüyordu.