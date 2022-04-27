Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine "yeşil ışık" - Son Dakika
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Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine "yeşil ışık"

27.04.2022 11:28
Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine "yeşil ışık"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme sistemini kabul ettiklerini belirtirken, Alman enerji şirketi Uniper'in Finans Direktörü Tiina Tuomela, yeni ödeme sistemini Gazprom ile istişare ettiklerini söyledi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme sistemini kabul ettiklerini belirtirken, Alman enerji şirketi Uniper'in Finans Direktörü Tiina Tuomela, yeni ödeme sistemini Gazprom ile istişare ettiklerini söyledi.

Nehammer, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmasını değerlendirdi.

Rusya'nın yeni ödeme sisteminin, yaptırımları ihlal etmediğine işaret eden Nehammer, "Biz, yani OMV (Avusturya enerji şirketi) Alman hükümeti gibi ödeme şartlarını kabul ettik. Bu bizim için önemliydi." dedi.

Bir süre önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü anımsatan Nehammer, "Putin, sevkiyatın tümüyle devam etmesi ve avro ile ödeme yapma konusunda garanti verdi. Dolayısıyla Avusturya için durum değişmedi." diye konuştu.

Avusturya Enerji Bakanı Leonore Gewessler de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus gazına ihtiyaçları olduğu konusunda "açık ve dürüst" olmaları gerektiğine işaret ederek, "Rus gazı olmadan depolarımızı dolduramayız. Rus gazına bağımlılığımızı en kısa sürede azaltmak için gereken neyse yapmalıyız." dedi.

Alman enerji şirketi Uniper'in Finans Direktörü Tuomela da düzenlediği basın toplantısında, sözleşmeler doğrultusunda Rus gazı sevkiyatında herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizerek, "Gazprom ile Rusya'nın rubleyle ödeme kararnamesine ilişkin istişareler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları, ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

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Avusturya, Doğalgaz, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya ve Avusturya'dan Rusya'nın doğal gazda yeni ödeme sistemine 'yeşil ışık' - Son Dakika


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