Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da "en riskli ülkeler" listesine aldı - Son Dakika

Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da "en riskli ülkeler" listesine aldı

20.03.2021 22:01
Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da

Almanya ile Çekya, Polonya'yı korona virüsün yayılması bakımından "en yüksek derecede riskli ülkeler" listesine alırken, Polonya'dan bu ülkelere seyahat edecek kişilere test ve karantina zorunluluğu getirildi.

Almanya ile Çekya, Polonya'yı korona virüsün yayılması bakımından "en yüksek derecede riskli ülkeler" listesine alırken, Polonya'dan bu ülkelere seyahat edecek kişilere test ve karantina zorunluluğu getirildi.

Almanya ve Çekya, korona virüs salgının üçüncü dalgasının en etkili olduğu ülkelerden Polonya'yı virüsün yayılması bakımından "en yüksek derecede riskli ülkeler" listesine aldı. Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü tarafından alınan karar doğrultusunda yarından itibaren Polonya'dan Almanya'ya gidecek yolcular için negatif korona virüs testi zorunluluğu getirildi. Almanya, Polonya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Güney Kıbrıs'tan gelecek kişilerden de negatif test istiyor.

Polonya'yı, salgının en yüksek derecede riskli olduğu ülkeler listesine alan bir diğer ülke ise Çekya oldu. Çekya Sağlık Bakanlığı'nın listesinde Polonya'nın yanı sıra Danimarka, Norveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bulunuyor. Bu kapsamda Polonya'dan Çekya'ya seyahat edecek yolculardan negatif korona virüs testi sunmaları isteniyor. Sonrasında zorunlu karantinaya alınacak olan bu kişilerin, karantinanın 5. gününde ikinci bir korona virüs testi daha yaptırmaları gerekiyor.

Öte yandan bugün basın toplantısı düzenleyen Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede vaka sayılarının arttığını belirtti. Son 24 saatte 26 bin 405 yeni vakanın tespit edildiğini, 349 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Niedzielski, son günlerde tespit edilen korona virüs vakalarının yüzde 60-80 oranının virüsün İngiltere mutasyonu olduğunu ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana korona virüse yakalanan kişi sayısı 2 milyon 36 bin 700'e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 49 bin 159 oldu. - VARŞOVA

Güney Kıbrıs, Koronavirüs, Almanya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da 'en riskli ülkeler' listesine aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Çarşamba ve perşembe gününe dikkat Türkiye Barolar Birliği'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgar düşürmüş İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir
'Kırmızı Oda'nın kadrosuna sürpriz transfer! Ramo'nun kötü adamı diziye dahil oluyor 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna sürpriz transfer! Ramo'nun kötü adamı diziye dahil oluyor         
22:00
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı         
21:53
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi         
20:12
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 22:41:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da "en riskli ülkeler" listesine aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei