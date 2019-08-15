Son Dakika Haberleri: Almanya ve Çin'den Gelen Veriler Resesyon Endişelerini Arttırdı
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Almanya ve Çin'den Gelen Veriler Resesyon Endişelerini Arttırdı

58 dakika önce

Başkan Trump Çin'den ithal edilen bazı ürünlere getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerini bekletme kararı aldı.

Başkan Trump Çin'den ithal edilen bazı ürünlere getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerini bekletme kararı aldı. Karar ABD borsasının dünkü kazanımlarının ardından düşüşle açılmasını engelleyemedi. Almanya'dan ve Çin'den gelen verilerse resesyon endişelerini arttırıyor. Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor
Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Almanya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:04 
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