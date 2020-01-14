Almanya ve Fransa "erkek civcivlerin itlafına" çözüm arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya ve Fransa 'erkek civcivlerin itlafına' çözüm arıyor - Son Dakika

Almanya ve Fransa "erkek civcivlerin itlafına" çözüm arıyor

6 saat önce

Almanya ve Fransa, üretim artığı olarak görülen erkek civcivlerin parçalanarak itlaf edilmesini sonlandırmayı planlıyor.

Almanya ve Fransa

Almanya ve Fransa, üretim artığı olarak görülen erkek civcivlerin parçalanarak itlaf edilmesini sonlandırmayı planlıyor. Berlin'i ziyaret eden Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume, "Erkek civcivleri parçalamayı bitirme zamanı. Fransa ve Almanya bu konuda Avrupa'nın öncüsü olmalı." ifadesini kullandı. Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Almanya'nın bu yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nın söz konusu çözüm için fırsatlar sunduğunu belirtti. Fransa ve Almanya; sanayi gruplarını, şirketleri, araştırmacıları ve uygulamaya karşı kampanya düzenleyenleri bir araya getirerek alternatif yöntemler bulunmasını sağlamayı planlıyor. Erkek civcivlerin yumurtlamadıkları ve et verimleri düşük olduğu için doğduktan sonra makinelere atılıp, ezilip gazla öldürülmesi hayvan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyordu. Yumurta üreticilerinin erkek civcivlere karşı yöntemlerini protesto eden havyan hakları kuruluşları, her yıl dünya çapında da 2,5 milyar erkek civcivin bir günlükken itlaf edildiğini iddia ediyor.

Almanya, Berlin, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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