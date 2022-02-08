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Almanya ve Fransa öncülüğünde 10 milyar avroluk teknoloji fonu kuruluyor - Son Dakika

Almanya ve Fransa öncülüğünde 10 milyar avroluk teknoloji fonu kuruluyor

08.02.2022 21:12
Almanya ve Fransa öncülüğünde 10 milyar avroluk teknoloji fonu kuruluyor

Almanya, Fransa ve 16 AB ülkesinin, teknoloji girişimlerine kamu kaynağıyla destek sağlamak üzere 10 milyar avroluk fon kuracakları bildirildi.

Almanya, Fransa ve 16 AB ülkesinin, teknoloji girişimlerine kamu kaynağıyla destek sağlamak üzere 10 milyar avroluk fon kuracakları bildirildi.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, teknoloji girişimlerine kamusal destek için Danimarka, Estonya, Yunanistan, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Romanya, Finlandiya, İsveç, Bulgaristan ve Slovenya'nın desteğiyle ortak bildiri imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya ve Fransa'nın kurulacak fon için 1'er milyar avro taahhüt ettikleri, diğer Avrupa ülkelerinin de gelecek haftalarda fon için taahhütlerini açıklayacakları ifade edildi.

Fonun toplam büyüklüğünün en az 10 milyar avro olmasının planlandığı bildirilen açıklamada, fon ile AB'deki girişimcilerin ABD ve Asya'dan gelen yatırımcılara "daha az bağımlı" olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa finansmanının eksikliği, yalnızca Avrupa çapındaki startup ve teknoloji ekosistemimizin büyümesini değil, aynı zamanda bir bütün olarak Avrupa ekonomisinin büyümesini de yavaşlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Teknoloji Şampiyonları Girişimi (The European Tech Champions Initiative-ETCI) adı verilen yeni fon, Avrupa Yatırım Bankası kuruluşlarından Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilecek.

AB'nin katı kamu yardımı kuralları nedeniyle yeni kurulan teknoloji şirketleri özellikle 100 milyon avroyu aşan finansman ihtiyaçları için genellikle Çin veya ABD'den yatırımcılara yöneliyordu.

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Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya ve Fransa öncülüğünde 10 milyar avroluk teknoloji fonu kuruluyor - Son Dakika


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