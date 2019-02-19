Son Dakika Haberleri: Almanya ve Fransa 'ortak sanayi politikası' için anlaştı

Almanya ve Fransa 'ortak sanayi politikası' için anlaştı

1 saat önce

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, "Berlin ve Paris, Yeni Avrupa Sanayi Politikası için ortak beyanname konusunda görüş birliğine vardı.

Almanya ve Fransa 'ortak sanayi politikası' için anlaştı, System.String[]
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, "Berlin ve Paris, Yeni Avrupa Sanayi Politikası için ortak beyanname konusunda görüş birliğine vardı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:00 

Ekonomi, Berlin, Almanya, Ekonomi
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