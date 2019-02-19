Almanya ve Fransa 'ortak sanayi politikası' için anlaştı
1 saat önce
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, "Berlin ve Paris, Yeni Avrupa Sanayi Politikası için ortak beyanname konusunda görüş birliğine vardı.
Almanya Ekonomi
ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, "Berlin
ve Paris
, Yeni Avrupa
Sanayi Politikası için ortak beyanname konusunda görüş birliğine vardı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:00
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