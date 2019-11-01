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Son Dakika Güncel - Almanya ve Hindistan arasında anlaşma

- Almanya ve Hindistan arasında anlaşma

6 saat önce

- Almanya ve Hindistan arasında anlaşmaYENİ DELHİ - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

- Almanya ve Hindistan arasında anlaşma

YENİ DELHİ - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Delhi ziyareti kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Perşembe günü başladığı 3 günlük ziyaretini sürdürüyor. Merkel temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, stratejik işbirliğini derinleştirmek ve ikili ticareti arttırmak amacıyla anlaşma imzalandı. Anlaşmada, stratejik işbirliği, tarım, siber güvenlik ve yapay zeka konularına da yer verildi.

İki lider, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hindistan Başbakanı Modi, "Büyüyen ikili ticaretimizi arttırmak amacıyla özel sektörlerimizi cesaretlendiriyoruz. Şansölye Merkel ile üst düzey iş adamları ve sanayi liderleri ile bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. Hindistan Başbakanı Modi, iki ülkenin terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliğini arttıracaklarını sözlerine ekledi.

İki ülke arasındaki eğitim işbirliğine de değinilen basın toplantısında Almanya Başbakanı Merkel, "20 bin kadar Hindistanlı öğrenci Almanya'da eğitim görüyor ve daha fazlasını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2018-2019 mali yılı sonunda 24.06 milyar dolara yükseldi. Hindistan'daki Alman firmaları, 2000 yılından bu yana yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırımda yaptı.

- Almanya ve Hindistan arasında anlaşma

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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