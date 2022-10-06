Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor - Son Dakika
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Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

06.10.2022 12:16
Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

Almanya ve İspanya, Pirene Dağları'ndan geçerek Avrupa'ya gaz taşıyacak bir boru hattı inşa edilmesi için baskıyı artıyor.

Almanya ve İspanya, Pirene Dağları'ndan geçerek Avrupa'ya gaz taşıyacak bir boru hattı inşa edilmesi için baskıyı artıyor. Projeye desteği şart olan Fransa ise bu boru hattına karşı çıkıyor.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez, Avrupa'daki enerji sorununun aşılabilmesi için Pirene Dağları'ndan geçecek bir boru hattı inşa edilmesine yönelik projeye verdikleri desteği yineledi.

İki sosyal demokrat lider, İspanya'nın La Coruna kentindeki görüşmelerinde, Fransa'nın da desteğinin gerektiği projeyi yeniden canlandırmak için kolları sıvadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa'daki enerji endişelerinin ana gündem maddesi olduğu görüşmeler, Almanya ve İspanya arasında dokuz yıl aradan sonra düzenlenen ilk hükümetler arası zirve kapsamında gerçekleşti.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen zirvenin ardından Scholz ve Sanchez ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, basın toplantısında yaptığı açıklamada, projeye şüpheyle yaklaştığı bilinen Fransa'nın söz konusu boru hattına karşı olduğuna dair bir izlenim edinmediğini söyledi. Scholz, "bazı bağlantıların her zaman ekonomik olmayabileceğini", ancak bunun gelecekte değişebileceğini ifade etti.

İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası'nı kıtanın geri kalanından ayıran Pirene Dağları ve Fransa'dan geçecek bir boru hattıyla Avrupa'nın iç kesimlerine doğal gaz ve yeşil hidrojen taşınmasına yönelik projeye şu ana kadar Paris'ten destek gelmedi.

La Coruna'daki zirvede Almanya ve İspanya ortak bir eylem planı da açıkladı. Bu planda, Pireneler üzerinden "yeterince büyük" bir botu hattı inşa edilmesinin ve 2025 yılına kadar faaliyete geçirilmesinin Avrupa Birliği'nde (AB) "sağlam" bir enerji piyasası yakalanması, "yeşil dönüşümü hızlandırması" ve "AB'nin stratejik özerkliğini pekiştirmesi" açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Proje askıya alınmıştı

Almanya ve İspanya'nın yeniden canlandırmak için çağrıda bulunduğu Midcat doğal gaz boru hattı projesi, 2013 yılında hayata geçirilmişti. Ancak 2019'da hem çevresel endişeler hem de finansal açıdan uygulanabilir bulunmadığı için askıya alınmıştı. Ancak İspanya, Almanya ve Portekiz enerji krizi nedeniyle şartların değiştiğini ve söz konusu boru hattının artık gereklilik kazandığını belirtiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen ay yaptığı açıklamada, halihazırda Pirene Dağları'ndan geçen iki boru hattı bulunduğunu ve bunların dahi yeterince kullanılmadığını belirterek Midcat projesine sıcak bakmadığını dile getirmişti.

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İspanya ve Almanya hükumetleri enerji krizini görüştü İspanya ve Almanya hükumetleri enerji krizini görüştü Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

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