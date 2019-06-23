Son Dakika Haberleri: Almanya ve Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu
Son Dakika Dünya Haber

Almanya ve Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım olurken, penaltılarda Avustralya'yı yenen Norveç de bir üst turu çıktı

Almanya ve Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu, System.String[]
FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya ile Nijerya karşılaştı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:23 
Nijerya, Almanya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup! "ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi" iddiası Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü, 21 yaralı Tüm dünya diken üstünde izliyor! İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:36:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya ve Norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]