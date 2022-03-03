Almanya ve Norveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Almanya ve Norveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi

03.03.2022 16:04
Almanya ve Norveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi

Almanya ve Norveç hükümetleri, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi.

Almanya ve Norveç hükümetleri, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Ukrayna halkının özgürlüğü ve temel insan haklarına saldırı olduğunu vurgulayarak, bu saldırının aynı zamanda BM Sözleşmesi'nin bir ihlali olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'da yaşananın feci bir insan hakları ihlali olduğunu kaydeden Baerbock, "Bizi biz yapan unsur insan haklarıdır. İnsan haklarının inkarı ise bizi yok eder. İnsan hakları, politikamızın temelinde olmalıdır. Rusya'nın saldırılarına karşı ses çıkarmalıyız." açıklamasında bulundu.

Baerbock, Ukrayna'da Rusya'nın insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılması için Konsey'e, bağımsız bir inceleme komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Eivind Vad Petersson ise Rusya'nın saldırılarını kınayarak, "Bu saldırı adaletsiz, zamansız ve sorumsuz bir harekettir. Aynı zamanda Belarus'u, bu saldırılara yardım ettiği için kınıyoruz." şeklinde konuştu.

Petersson, "Rusya'nın bu saldırıları derhal ve şartsız olarak durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya, uluslararası hukuka saygı duymalı ve sivillerin güvenliğini gözetmelidir." ifadelerini kullandı.

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Almanya, Ukrayna, Norveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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