Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi
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Almanya'nın Königswinter kentinde başlayan "18. Petersburger Dialog" çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergej Lavrov bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:00 Kaynak: AA
'nın Königswinter kentinde başlayan "18. Petersburger Dialog" çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Rusya
Dışişleri Bakanı Sergej Lavrov bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.
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