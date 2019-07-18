Son Dakika Haberleri: Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi
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Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi

1 saat önce

Almanya'nın Königswinter kentinde başlayan "18. Petersburger Dialog" çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergej Lavrov bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

Almanya'nın Königswinter kentinde başlayan "18. Petersburger Dialog" çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergej Lavrov bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.
Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi
Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:00 Kaynak: AA
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