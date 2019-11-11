Son Dakika Haberleri: Almanya ve Rusya Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel statü vermesi gerektiği konusunda uzlaştı
Son Dakika Dünya Almanya ve Rusya Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel statü vermesi gerektiği konusunda uzlaştı

Almanya ve Rusya Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel statü vermesi gerektiği konusunda uzlaştı

7 saat önce

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü Alman Şansölye Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen doğusundaki Donbass bölgesine özel bir statü vermesi gerektiği konusunda uzlaşmaya vardığı duyuruldu.

Almanya ve Rusya Ukrayna'nın Donbass bölgesine özel statü vermesi gerektiği konusunda uzlaştı, System.String[]

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi günü Alman Şansölye Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen doğusundaki Donbass bölgesine özel bir statü vermesi gerektiği konusunda uzlaşmaya vardığı duyuruldu.


Kremlin'den yapılan bu açıklamada ayrıca iki liderin dörtlü bir Ukrayna Barış Zirvesi düzenlenmesi noktasında da görüş birliği içerisinde olduğu belirtildi. Zirvede Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa yer alacak ancak zirvenin tarihine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:31 
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