Almanya ve Türkiye'den iş perspektifi gerçekleştirildi - Son Dakika

Almanya ve Türkiye'den iş perspektifi gerçekleştirildi

18.12.2020 18:07
Almanya ve Türkiye'den iş perspektifi gerçekleştirildi, System.String[]

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilen Almanya ve Türkiye'den İş Perspektifi Webinarının ev sahipliğini Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf A.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilen Almanya ve Türkiye'den İş Perspektifi Webinarının ev sahipliğini Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf A. Königs ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaparken, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de programa katılım sağladı.

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Avrupa, Türkiye, EFTA ülkeleri, AGİT ve Avrupa Konseyi'nden Sorumlu Komisyon Üyesi Büyükelçi Susanne Schütz, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Avrupa Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı (tbc) Günter Verheugen'in konuşmacılar arasında olduğu programda Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerinin Avrupa Birliği entegrasyonuna etkileri, küresel salgının Avrupa ve Dünya ekonomisinde oluşturduğu değişim ve etkileri ile Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışı konuları ele alındı.

Konuyla ilgili görüşlerini ileten Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Düzce ili özelinde ihracat yapılan 124 ülke arasında en kapsamlı ve nitelikli ihracatın Avrupa ülkelerine yapıldığını görüyoruz. Bu noktada Gümrük Birliği ve AB Uyum çalışmalarının önemi ortaya çıkıyor. İş insanlarımız her geçen gün artan bir ivmeyle Dünya pazarlarında kendilerine yer buluyor. Türk Malı damgası her geçen gün Dünya'da güvenirliği arttırıyor. Ülke olarak ekonomik anlamda en önemli paydaşlarımız arasında olan Almanya ve Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu esaslara en çok uyum sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Üretim gücümüz, nitelikli istihdam kapasitemiz, Ar-Ge ve yeniden mühendislik avantajlarımızın yanı sıra Avrupa ve Asya arasında köprü olmamız dolayısıyla da lojistik avantajlarımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Bu noktada devletimizin sanayicilere sunduğu avantajlar ve sanayicilerimizin yüksek gayretleriyle Avrupa ve dünya nezdinde edindiğimiz bu güzel imajı arttırarak devam ettirmek için iş dünyası temsilcileri olarak var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Almanya ve Türkiye'den iş perspektifi gerçekleştirildi
Almanya ve Türkiye'den iş perspektifi gerçekleştirildi

Türkiye, Almanya, Düzce, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya ve Türkiye'den iş perspektifi gerçekleştirildi - Son Dakika


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