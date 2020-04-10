Almanya, vizesi dolanlara ceza uygulamayacak - Son Dakika

Almanya, vizesi dolanlara ceza uygulamayacak
6 saat önce
Almanya'ya iş seyahati ya da turistik amaçla gelen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler nedeniyle vize süresi bitenlerin herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacakları bildirildi.
Almanya'ya iş seyahati ya da turistik amaçla gelen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler nedeniyle vize süresi bitenlerin herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacakları bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, süresi dolan çalışma ya da turist vizesi sahiplerine, 30 Haziran'a kadar cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi. Çalışma vizesi dolanların 30 Haziran'a kadar çalışmaya devam edebileceği vurgulandı.
Açıklamada, durumun 30 Haziran'dan sonra tekrar değerlendirileceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:22 Kaynak: AA
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